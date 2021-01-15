روسيا تسجل أقل عدد إصابات بالإنفلونزا على مدار عشرين عام

قالت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، أنا بوبوفا، اليوم الجمعة، إن روسيا سجلت أقل عدد إصابات بالإنفلونزا على مدار عشرين عام.

وأضافت بوبوفا أن تراجع الإصابات بالإنفلونزا يعود لحزمة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمكافحة التهابات الجهاز التنفسي، بالإضافة لارتفاع معدلات التطعيم.

وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفيدرالية، يخطط المتخصصون الروس لإنشاء لقاح مشترك ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا بحلول نهاية عام 2022.

يشار إلى أن مدير مركز "فيكتور" للبحوث البيولوجية، رينات ماكسوتوف، أعلن في وقت سابق، أن نموذج اللقاح المزدوج ضد فيروس "كورونا" والإنفلونزا الموسمية المطور من قبل المركز أثبت فعاليته خلال التجارب على الحيوانات، ويجري حاليا تقرير توسيع البحوث.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.