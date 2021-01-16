معهد علم الأوبئة الروسي يطور اختبارا يكشف كورونا في 60-90 دقيقة

أعلن مدير معهد علم الأوبئة في روسيا، التابع للهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور" فاسيلي أكيمكين، يوم الجمعة، أن المعهد طور اختبارا للكشف عن كوفيد-19، والذي يسمح باكتشاف الفيروس في 60-90 دقيقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال أكيمكين في اجتماع لعلماء الأوبئة مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا: "لقد طور معهدنا جنبا إلى جنب مع المتخصصين من المعاهد الأخرى اختبارا وجرّب عمليا، والذي يمكن أن يقلل من فترة التحليل والكشف بمقدار 3-4 مرات، من حيث الحساسية والنوعية".

وأضاف: "الاختبار ليس أدنى من تفاعل البلمرة المتسلسل الكلاسيكي، الذي تم اختباره من قبل معاهدنا بتقييم إيجابي. يقدر وقت الكشف من "60 إلى 90 دقيقة".

هذا وكانت قد أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور"، يوم أمس الخميس، أنه تم إجراء أكثر من 95 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا، وتم إجراء 465 ألف اختبار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبدأت في روسيا، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر المنصرم، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.