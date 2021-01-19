الكرملين يعلق على حجب حسابات ترامب

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على حجب حسابات دونالد ترامب في الولايات المتحدة، "يجب أن يكون لأصحاب الشبكات الاجتماعية التزامات معينة، فلا يمكنك ترك كل شيء لتقديرهم".

وأضاف المتحدث الروسي للصحفيين: "هذا درس للعالم بأسره. من الواضح أن الشركات التي تكسب المال من خلال كونها منصة لعدد كبير من الناس، لسكان العديد من البلدان - بالطبع ، يجب أن يكون لهذه الشركات التزامات معينة. يجب تنظيم هذه الالتزامات بطريقة ما".

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أدلت بها يوم الخميس الماضي، حجب حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الشبكات الاجتماعية بمثابة "الانفجار النووي" في البيئة السيبرانية، وأنه ضربة للقيم الديمقراطية التي أعلنها الغرب.

وألغت شركة "فيسبوك" الحظر المؤقت لحسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"الانستغرام".

الجدير بالذكر أنه في 7 يناير/كانون الثاني، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، أنه سيتم تجميد حسابات ترامب على فيسبوك" و"الانستغرام" لمدة أسبوعين على الأقل.

وفي 9 يناير، أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب ترامب بشكل دائم بعد إزالته 3 تغريدات "نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن"، بعد أن اقتحم المتظاهرون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لإجبار الكونغرس على منع التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن.

كما أعلنت إدارة شركة "سناب" حظر حساب ترامب، على تطبيقها "سناب شات" بشكل دائم ونهائي.