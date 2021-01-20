للصغار وكبار السن... روسيا تستعد لتسجيل ثالث لقاح محلي لمحاربة فيروس "كورونا"

وصرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في اجتماع عبر الهاتف، مع مندوبي الأقاليم الروسية عن تسلم وزارته الوثائق المطلوبة لتسجيل اللقاح بشكل رسمي، قائلا:

"تلقت وزارة الصحة الروسية حزمة من الوثائق لتسجيل اللقاح الروسي الثالث للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز تشوماكوف الفيدرالي للبحث والتطوير للاستعدادات المناعية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية".

ووفقا للوزير، فقد تم إرسال المستندات لدراستها، وبعد ذلك سيتم تقرير مسألة تسجيله بشكل رسمي في الدولة.

وخلص موراشكو إلى أن "اللقاحات التي تم إنشاؤها باستخدام ثلاث تقنيات مختلفة ستكون متاحة في روسيا، والتي ستصبح بلا شك مساهمة جادة في الانتصار على الجائحة".

يذكر بأن تطوير لقاح "كوفي فاس" يجب أن يكتمل بحلول منتصف فبراير، وتم الحصول عليه بالطريقة الكلاسيكية، أي على أساس فيروس معطل، وسيسمح استخدام اللقاح للجسم بالتعرف بشكل أفضل على الفيروس التاجي، وعند الاتصال به، يقوم بتشغيل آليات الحماية، بحسب ما نقل موقع "إزفيستيا".

في الوقت نفسه، تم استخدام فيروس كامل لإنتاج اللقاح، وليس مجرد جزء من الجينوم، مما يضمن فعالية التطعيم ضد أي طفرات في SARS-CoV-2. ميزة أخرى لهذا النوع من اللقاح هي إمكانية استخدامه لتحصين الفئات الأكثر ضعفا، كالأطفال وكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

في أغسطس من العام الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، طوره مركز أبحاث "غاماليا" للكيمياء الكهربائية، ويعرف بـ"سبوتنيك V" كانت الفعالية النهائية للدواء 91.4%. بالنسبة للحالات الشديدة من فيروس كورونا كانت الفعالية 100%.

هذا وتم تسجيل اللقاح "إيبيفاك كورونا"، الذي أنتجه مركز "فيكتور" على أساس مستضد الببتيد، في روسيا يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول.