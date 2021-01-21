خبير يتحدث عن ميزة "سبوتنيك V" عن غيره من اللقاحات

صرح الخبير في مجلس الخبراء العلمي الدولي المعني بالعقار الروسي، كارلوس سالا، إن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" يظهر نتائج أفضل من الأدوية الأخرى التي تستخدم ناقلا واحدا.

وأضاف الخبير لـ"سبوتنيك"، "لطالما كنا مهتمين باستراتيجية استخدام نواقل مختلفة من الفيروسات الغدية بسبب فرضية زيادة الكفاءة (لهذه الطريقة). وقد تم إثبات ذلك لأنه عند مقارنتها مع اللقاحات على نفس المنصة، كانت النتائج أفضل".

وتابع "إلى جانب ذلك، هذه نتيجة مبتكرة".

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول دواء مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غاماليا" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

يذكر أنه بدأت عملية التطعيم ضد كوفيد- 19، في روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.