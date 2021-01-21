وزارة الصحة الروسية تعلن عن تغيير درجة حرارة تخزين لقاح "سبوتنيكV"

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، عن تمكن الشركة المصنعة للقاح "سبوتنيك V" من تغيير ظروف تخزين اللقاح وضمان استقرار الدواء عند درجات حرارة فوق الصفر.

موسكو- سبوتنيك. وصرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، خلال مداخلة هاتفية له في مؤتمر علمي مع الخبراء، بأن "الشركة المصنعة للقاح "سبوتنيك V" تمكنت من تغيير ظروف التخزين وضمان استقرار الدواء عند درجات حرارة إيجابية من 2 درجة إلى 8 درجات فوق الصفر".

وأضاف موراشكو: "بهذا تكون وزارة الصحة الروسية، قد وافقت على التغييرات في طريقة تخزين ونقل لقاح "سبوتنيك V"، شريطة أن تتم في درجات حرارة من 2 إلى 8 درجات حرارة فوق الصفر، فنظام التخزين البارد هو معيار لتخزين المستحضرات المناعية".

كما أوضحت رئيسة وزارة الصحة الروسية، فيرونيكا إيغوريفنا، أنه "يمكن الآن توفير لقاحات في ظل أوضاع تخزين إيجابية من 2 إلى 8 درجات فوق الصفر وأيضا عند 18 درجة تحت الصفر".

يشار إلى أن عملية التطعيم في روسيا بدأت في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتم إجراء أكثر من 97 مليون اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا، بينها 373 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادروز".