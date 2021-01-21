روسيا تتقدم بطلب لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أمس الاربعاء، عن تقديم السلطات الروسية طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس "كورونا" المستجد في الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية في فبراير/ شباط المقبل.

وقال المتحدث باسم الصندوق: "قدّم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي طلبا لتسجيل هذا اللقاح، ويتوقع أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية في فبراير/ شباط المقبل"، حسبما نقلته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وأضاف المتحدث: "إن خبراء الوكالة الأوروبية للدواء قد أجروا، أمس، مشاورات علمية مع مطوري اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وشارك فيها أكثر من 20 خبيرا دوليا في العالم".

وسيتم إرسال المستندات المطلوبة، مثل النتائج المؤقتة من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة الجارية، ومراجعتها عند ظهورها، وعلى أساسها، ستقرر الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن ترخيص اللقاح الروسي "سبوتنيك V" للاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أشارت وكالة الفضاء الأوروبية، في بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس" أنها "ستتواصل عندما تبدأ إجراءات المراجعة المستمرة".

وذكرت وكالة الدوااء الأوروبية بأنه "في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأنا عملية ترخيص اللقاحات في أوروبا".

وأضاف المتحدث باسم صندوق الاستثمار الروسي: "إنها عملية واسعة النطاق، الهدف منها الحصول على إذن لاستخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "التسجيل خطوة مهمة".

وقد تم إطلاق اسم "سبوتنيك V" تكريما لأول قمر صناعي أطلقه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية عام 1957.

ووفقا لصندوق الاستثمار الروسي، فقد تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في بيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا وهنغاريا والجزائر والأراضي الفلسطينية والسعودية والإمارات وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان.