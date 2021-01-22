الكرملين: بوتين ورئيس المجلس الأوروبي يناقشان الوضع حول أليكسي نافالني

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ناقشا الوضع حول المعارض أليكسي نافالني.

موسكو- سبوتنيك . وجاء في بيان القسم الإعلامي للكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين ، مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، وخلال هذه المكالمة تم أيضا، بناء على طلب ميشيل، التطرق إلى الوضع حول أليكسي نافالني".

ويذكر في هذا الصدد، أنه سبق وتم توقيف نافالني، في 17 كانون الثاني/ يناير في مطار شيريميتيفو، لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة تسميم مزعوم. وقررت محكمة مدينة خيمكي احتجاز نافالني لمدة 30 يومًا.

ومن جانبه، أفاد جهاز السجون الفدرالي الروسي، بأن اعتقال نافالني، الذي كان موضوعاً على قائمة المطلوبين، بسبب انتهاكاته المتكررة لفترة اختبار، كونه شخصا محكوم عليه بعقوبة حبس مع وقف التنفيذ.