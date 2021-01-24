بوتين يشارك في منتدى دافوس الذي سيعقد "عن بعد"

أفادت قناة "روسيا 1" التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل، والذي سيعقد عن بعد.

كما سيتحدث رئيس الدولة مع طلاب الجامعات الروسية، وسيعقد اجتماعا مع مجلس الوزراء، ويزور متحف الحرب الوطنية العظمى في موسكو.

وقالت القناة التلفزيونية في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "سيعقد الرئيس هذا الأسبوع اجتماعا جديدا مع أعضاء الحكومة، ووفقا لمعلوماتنا، سيتحدث أيضا في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، والذي سيعقد هذه المرة، لأسباب واضحة، بتنسيق بعيد".

بالإضافة إلى ذلك، في "يوم تاتيانا"، سيتحدث بوتين مع طلاب الجامعات الروسية، وفي يوم التحرير الكامل للينينغراد من الحصار النازي، سيحضر الرئيس في متحف الحرب الوطنية العظمى في موسكو، حيث افتتح معرض جديد، بحسب القناة التلفزيونية.

هذا وأعلن منتدى دافوس الاقتصادي في بيان صدر في وقت سابق، أن المنتدى المقرر عقده في دافوس السويسرية عام 2021 تم تأجيله من أواخر كانون الثاني/يناير إلى أوائل الصيف.