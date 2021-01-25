إضافة تحذير جديد للراغبين بتلقي لقاح "سبوتنيك V"

ونبه التحذير الجديد الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك" بتلقي اللقاح بحذر من قبل الأشخاص المصابين بأورام خبيثة.

ويعود سبب التحذير لنقص المعلومات حول تأثير الدواء على السرطان.

وجاء في التعليمات "بسبب نقص المعلومات، يمكن أن يشكل التطعيم خطرا على المجموعات التالية من المرضى: المصابين بأمراض المناعة الذاتية (يمكن أن يؤدي تنشيط الجهاز المناعي إلى تفاقم المرض، وخاصة المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، التي تميل إلى تطوير الحالات التي تهدد الحياة، يجب التعامل معها بحذر)، مع الأورام الخبيثة".

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول دواء مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غاماليا" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

يذكر أنه بدأت عملية التطعيم ضد كوفيد- 19، في روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.