المكسيك وباراغواي وباكستان تتجه لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي

صرح رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بأن الصندوق ينتظر أن يتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في كل من المكسيك وباراغواي وباكستان.

وقال دميترييف في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نتطلع إلى الموافقات القادمة في المكسيك وباكستان وباراغواي".

وأشار دميترييف إلى أن هذه القرارات ستستند إلى النتائج الوسيطة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول دواء مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غامالي" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

يذكر أنه بدأت عملية التطعيم ضد كوفيد- 19، في روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.