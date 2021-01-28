جمال مدينة سان بطرسبورغ يتجلى في احتفالات الذكرى الـ77 لفك الحصار عنها... فيديو

شهدت مدينة سان بطرسبورغ (لينينغراد سابقا)، يوم الأحد 24 شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، احتفالا ضخما بالألعاب النارية بمناسبة مرور 77 عاماً على فك الحصار الألماني عن المدينة خلال الحرب الوطنية العظمى، وطرد القوات الألمانية النازية من المنطقة.

وتم إطلاق أكثر من ألف عيار من الألعاب النارية الملونة بارتفاع وصل إلى 500 متر في سماء المدينة، بحسب ما ذكرت القناة الأولى الروسية.

حيث جاء كسر الحصار نتيجة لعملية أطلق عليها اسم "إيسكرا" التي شنها الجيش الأحمر في سان بطرسبورغ وفولخوف التي التقت جنوبي بحيرة لادوغا لربط المدينة من جديد بباقي أراضي البلاد برا.

ولأول مرة في تاريخ الحروب، تم في لينينغراد فك حصار مدينة ضخمة باستخدام القوات من داخل وخارج المدينة في وقت واحد. حيث استخدم الجيش السوفيتي خلال ذلك 300 ألف عسكري وحوالي خمسة آلاف مدفع وأكثر من 600 دبابة و800 طائرة حربية.

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وخسرت القوات السوفيتية خلال هذه العملية حوالي 34 ألف قتيل، لكنها بفضل هذه التضحيات حرمت العدو المبادرة الاستراتيجية على الجبهة الشمالية الغربية.

وخلّف الحصار أعدادا هائلة من الضحايا، تقدر بما يتراوح بين 600 ألف ومليون ونصف المليون شخص، مات 97% منهم جوعاً وبرداً.