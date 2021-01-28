بوتين: الوباء ينحسر تدريجيا والوضع في روسيا أفضل منه في دول كثيرة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن وباء كورونا ينحسر تدريجياً، ومعدلات الوفيات في روسيا مرضية بشكل عام مقارنة بالدول الأخرى.

وقال في اجتماع مع مسؤولين حكوميين "إن الوباء يتراجع بالفعل تدريجيا. عدد الحالات آخذ في التناقص. عدد الأشخاص الذين تعافوا، تجاوز بشكل مطرد عدد الذين أصيبوا بالمرض مؤخرا".

وأشار بوتين إلى أن الأداء في روسيا أفضل منه في العديد من البلدان الأخرى.

وأضاف: "من حيث الوفيات بشكل عام، فإن الوضع مرضٍ، وبالمقارنة مع البلدان الأخرى، هذا صحيح. لدينا حوالي 12 حالة لكل مائة ألف من السكان. هذا هو أربع مرات أقل من العديد من البلدان الأوروبية".

وأعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم أمس الأربعاء، عن تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وكتب سوبيانين في مدونته "لم يعد شرطا إلزاميا نقل ما لا يقل عن 30 في المئة من الموظفين إلى العمل عن بعد... وتترك إعادة العمال إلى المكاتب أو الاحتفاظ بنظام "العمل عن بُعد" لقرار رؤساء المؤسسات".

وبدأت روسيا في يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، وشهدت الأسابيع الأخيرة تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشيي فيروس كورونا.