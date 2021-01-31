سيناتور روسي: مناشدة الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على موسكو بمثابة "خيانة"

أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير غاباروف، اليوم الأحد 31 يناير/كانون الثاني أن دعوة صندوق محاربة الفساد، التابع للمعارض الروسي ألكسي نافالني، للولايات المتحدة لفرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس هي "خيانة".

موسكو - سبوتنيك. وقال السيناتور الروسي في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك: "إنها خيانة".

وتابع غاباروف "هل يمكن أن تتخيلوا قيام مؤسسة أمريكية بمناشدة فلاديمير بوتين، لفرض عقوبات على الرئيس الأمريكي؟".

وشدد السيناتور الروسي على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد تلك اللجنة.

وكانت وسائل إعلام أجنبية ذكرت في وقت سابق أن صندوق مكافحة الفساد دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لفرض عقوبات على 35 شخصية روسية، بينهم "8 روس رفيعو المستوى مقربون من فلاديمير بوتين".