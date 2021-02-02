اعتقال أكثر من 200 شخص في موسكو أمام محكمة سيمونوفسكي

اعتقل أكثر من 200 شخص أمام محكمة سيمونوفسكي بالعاصمة موسكو، اليوم الثلاثاء، حيث تُعقد جلسة الاستماع بشأن عقوبة أليكسي نافالني مع وقف التنفيذ واستبدالها بعقوبة حقيقية.

وقال السكرتير التنفيذي للجنة المراقبة العامة في موسكو أليكسي ميلنيكوف "وفقًا للمعلومات الأولية، تم اعتقال أكثر من 200 شخص في موسكو، والعدد الدقيق للمعتقلين في محكمة مدينة موسكو غير متاح حاليًا".

وفي وقت سابق من اليوم طالبت هيئة دفاع المعارض أليكسي نافالني من المحكمة إدراج رسالة من عيادة "شاريتيه" الألمانية بشأن استكمال علاج أليكسي نافالني في 15 يناير وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في "إيف روشيه" في القضية.

وقال مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، إن محامي نافالني، فاديم كوبزيف، طلب من المحكمة "إدراج الشهادة الأصلية من عيادة شاريتيه بتاريخ 15 يناير. ويترتب على ذلك أن نافالني أنهى العلاج في 15 يناير، في وقت الفحص الذي كان على ما يرام، حتى 15 يناير تمت متابعته في العيادة الخارجية. عند خروجه من المستشفى، اكتسب 100٪ من وزن جسمه وتعافى إلى مستويات ما قبل الحادث".

بدأت جلسة الاستماع اليوم الثلاثاء في محكمة سيمونوفسكي بالعاصمة موسكو في مبنى غير موقعها حتى يتمكن عدد أكبر من المراسلين من الحضور.

اعتُقل نافالني في 17 يناير/ كانون الثاني في مطار شيريميتيفو لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة تسمم مزعومة. بعد ذلك، تم نقله إلى قسم الشرطة في خيمكي، أقرب مدينة كبيرة من المطار، حيث في اليوم التالي، قررت محكمة مدينة خيمكي، خلال جلسة خارج الموقع، بسجن نافالني مدة 30 يومًا.