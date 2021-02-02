وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تعلق على وضع التضخم في البلاد

علقت نائبة وزير التنمية الاقتصادية، بولينا كريوتشكوفا، اليوم الثلاثاء، على وضع التضخم في البلاد.

وقالت كريوتشكوفا إن إجراءات مجلس الوزراء للحد من أسعار السلع الأساسية ساعدت على استقرار التضخم الشهري.

وأضافت بقولها: "عند تحليل البيانات الإحصائية الواردة، نرى أن ذروة التضخم السنوية لم يتم تخطيها بعد".

وأوضحت كريوتشكوفا: "إننا نقارن وضع التضخم حاليا مع يناير الماضي".

وأشارت إلى أن توقعات وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة بشأن حالة السوق تسمح بافتراض انخفاض أسعار السلع الأساسية في الربع الثاني من العام الجاري.

في وقت سابق، ذكرت دائرة الإحصاء الفيدرالية أنه في الفترة الممتدة من 19 إلى 25 كانون الثاني / يناير، تم الاحتفاظ بالتضخم للأسبوع الثاني على التوالي عند معدل 0.2%. في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8% منذ بداية العام.