الهند تقرر شراء مقاتلات من طراز "ميغ-29" الروسية

أعلن نائب مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الهندية قررت شراء 21 مقاتلة من طراز "ميغ-29" من روسيا.

وقال دروجوف خلال مؤتمره الصحفي في الهند: "تم تقديم اقتراح لتوريد 21 طائرة طراز "ميغ-29" إلى الجانب الهندي".

وأضاف دروجوف، قائلا: "اتخذت حكومة الهند قرارًا بشراء هذه الطائرات ونحن ننتظر قرار القيادة العامة للقوات الجوية الهندية بشأن إجراء المناقصات ذات الصلة".

وفي وقت سابق، كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أنه وفقًا لنتائج عام 2019، دخلت الهند لأول مرة ضمن الدول الثلاث الأولى ذات الإنفاق العسكري الأعلى.

ويشير المحللون أيضًا إلى أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية (1990-2019)، زاد حجم الإنفاق العسكري في الهند بنسبة 259 في المئة، وخلال العقد الماضي - بنسبة 37 في المئة. وفي الوقت نفسه، بلغت حصة هذه النفقات نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي الوطني في عام 2010 الـ2.7 في المئة، وانخفضت في 2019 إلى 2.4 في المئة.