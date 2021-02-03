السلطات الروسية تفتح تحقيقا بشأن التعدي على الصحفيين وسط موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أنها ستفتح تحقيقا قضائيا بشأن قضية الصحفي الذي تعرض للضرب من قبل أحد عناصر المكافحة الشغب ليل أمس الثلاثاء، خلال الاحتجاجات غير المرخصة وسط العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المسؤولة في الأمن الداخلي الروسي، تاتيانا بوتيايفا، التي قالت: "نحن نتواصل مع الجميع وسيتم فتح تحقيق بهذه القضية خصوصا أن هناك عنف حصل والمشاركون هم الشرطة وصحفي".

وأضافت بوتيايفا، قائلة: "يتم نشر مقاطع فيديو بشأن حادثة الضرب على شبكات التواصل الاجتماعي ونحن نريد الوصول إلى الحقيقة وفي حال كان العنصر الأمني مسؤولا فسيتم محاسبته فورا ضمن الأطر القانونية"، مشيرة أن "السلطات الروسية تقوم بكل ما يلزم لاحترام الرأي الآخر والمحافظة على حياة وسلامة المحتجين والصحفيين".

وأصدرت محكمة سيمونوفسكي بموسكو حكما بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في قضية شركة "إيف روشيه"، وذلك بعد إلغائها الحكم الصادر من قبل بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

واعتقل أكثر من 200 شخص أمام محكمة سيمونوفسكي في العاصمة موسكو، حيث عقدت جلسة الاستماع بشأن قضية أليكسي نافالني.