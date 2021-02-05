لافروف: غياب العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي لن يفيد أحدا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن غياب العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي لن يفيد أحدا.

موسكو - سبوتنيك. قال الوزير الروسي خلال لقائه مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، في موسكو:

"المشكلة الرئيسية التي نواجهها جميعا هي عدم عودة العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، أكبر لاعبين في منطقة أوراسيا. هذا بالطبع وضع غير صحي ولا يفيد أحداً".

هذا وكان بوريل، قد أعلن في وقت سابق، إنه يخطط للتباحث مع لافروف، في عدد من المواضيع، المتعلقة بالوضع في أوكرانيا، والقضية النووية الإيرانية ومكافحة فيروس كورونا. قد يصبح الموضوع الأخير ذا صلة خاصة، بالنظر إلى ردود الفعل الإيجابية في الغرب حول اللقاح الروسي ضد فيروس "سبوتنيك" الخامس الفيروسي واهتمام بعض الدول الأوروبية بشرائه.

تأتي زيارة رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي إلى موسكو قبل وقت قصير من قمة الاتحاد الأوروبي في مارس، حيث يعتزم القادة الأوروبيون إجراء مشاورات استراتيجية بشأن العلاقات مع روسيا.

وفي 22 فبراير، سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "الإجراءات الإضافية المحتملة" فيما يتعلق بروسيا فيما يتعلق بالوضع حول نافالني. بالإضافة إلى ذلك، في 9 فبراير، سيخبر بوريل أعضاء البرلمان الأوروبي بنتائج رحلته إلى روسيا.