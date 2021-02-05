وزير الصحة الروسي: فيروس كورونا آخذ بالانحسار.. وانخفاض عدد المرضى الخاضعين للمراقبة

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد آخذ بالانحسار، مشيرا إلى انخفاض عدد المرضى الخاضعين للمراقبة في روسيا بأكثر من 30 بالمئة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وقال موراشكو، في حديث قناة "روسيا 24 ": "نرى أن عدوى فيروس كورونا تتراجع وأن عدد المصابين الخاضعين للمراقبة الصحية انخفض بأكثر من 30 بالمئة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".

وأوضح موراشكو، أن "التطعيم الجماعي أثر على تطور عملية تفشي الوباء، لأن أحجام اللقاح التي تم تسليمها بالفعل إلى المناطق اليوم، وتم تلقيح السكان، وهذه نتيجة مهمة بالنسبة لتفشي الوباء، لذلك نرى تأثيرًا إيجابيًا.

وأضاف "اليوم ما يقرب من 800 ألف مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد يخضعون للإشراف الطبي".

في غضون ذلك، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 16688 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 2032 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3934606 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 2032، و71 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 1463، فيما سجلت ضواحي موسكو 946 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 23582 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3413495 شخصا".

وتشهد روسيا في الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا في وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط استمرار حملة التطعيم الوطنية، التي بدأت يوم الخامس من ديسمبر 2020 بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.