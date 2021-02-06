روسيا تطور محركا صاروخيا دون استخدام الرسومات الورقية

وقال بيتر لوفوشكين، كبير مهندسي "إنيرغوماش"، في مقطع نشرته شركة "روسكوسموس" على "يوتيوب"، "لقد صنعنا محرك RD-171MV لصاروخ Soyuz-5 بالكامل في التوثيق الرقمي. علاوة على ذلك، اتفقنا مع الزبون على أن هذه الوثائق ثلاثية الأبعاد ستكون وثائق التصميم الأصلية".

وفي ديسمبر 2020، أفيد أن إنيرغوماش" (شركة تابعة لشركة Roscosmos) أجرت أول اختبار حريق لأقوى محرك سائل RD-171MV في العالم للمرحلة الأولى من مركبة الإطلاق Soyuz-5.

ومحرك RD-171MV هو تطوير للمحرك المستخدم في صاروخ Zenit ، وقبل ذلك على الكتل الجانبية لصاروخ Energia