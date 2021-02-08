بوتين: روسيا تحتل الصدارة في ابتكار اللقاحات ضد كورونا وعددها ثلاثة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بلاده تحتل مركز الصدارة عالميا في ابتكار اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذا يعد نجاحا علميا كبيرا.

وقال بوتين، خلال جلسة مجلس العلوم والتعليم في روسيا: "بفضل علمائنا، فإن روسيا تحتل روسيا مركز الصدارة عالميا في ابتكار اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد".

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي لديها ثلاثة لقاحات من ابتكارها، مضيفا: "بدون شك، فإن هذا نجاح ضخم".

هذا وقد قامت المجلة العلمية "ذي لانسيت"، بنشر تقرير حول اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "سبوتنيك V"، مؤكدة أنه فعال بنسبة 91.6%.

كما أكدت الصحيفة أن "سبوتنيك V" آمن بدرجة عالية وفعال، ويوفر الحماية الكاملة ضد جميع حالات كوفيد- 19 الحادة، واستغرق أشهر لعلماء المناعة الروس مع المتطوعين الذي وصل عددهم إلى 19866، لإكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي أكدت فعاليته بنسبة 91.6%.

وتم اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" من قبل 19 دولة على الأقل، وفي هذا السياق لفتت الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أوكسانا أنتونينكو، إلى أن نجاح العقار قد يزيد من النفوذ الجيوسياسي لروسيا، لا سيما في أمريكا اللاتينية.