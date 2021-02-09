روسيا... ثلوج الشتاء تزين لوحة "لينين" الجيوغليفية

في العهد السوفيتي، كانت النقوش الجيوغليفية من الأشجار تحظى بشعبية كبيرة، وتم زرعها تكريما للأحداث الكبرى التي شهدتها البلاد، ومن بين هذه النقوش نقش فولوغدا الخاص بلينين الذي ظل محفوظا تماما طوال هذه السنوات.

فقد قام طلاب مدرسة ريفية محلية في روسيا، بزرع شتلات من الأشجار على شكل اسم "لينين" في منطقة فيتيغورسكي في فولوغدا عام 1924، وهو عام وفاة مؤسس الدولة السوفيتية، فلاديمير إيليتش لينين.

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وقد أدرجت هذه النقوش من أشجار الأكاسيا، في قائمة مواقع التراث الثقافي، وجاء ذلك بترتيب من لجنة حماية التراث الثقافي لمنطقة فولوغدا في روسيا.

ويعرف الجيوغليف بأنه نمط ضخم من الصخور على الأرض، يشكل لوحات تشير إلى رسومات أرضية وغالبا ما لا يمكن رؤية هذه الأنماط أو النقوش بوضوح إلا من الجو أو عن طريق صور الأقمار الصناعية.