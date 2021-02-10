الدفاع الروسية: شويغو يبحث مع نظيره الإسرائيلي الوضع في الشرق الأوسط

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين غانتس، حول ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسي، اليوم الأربعاء: "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين غانتس، في 10 شباط/فبراير 2021".

وأضاف البيان: "تمت مناقشة قضايا التعاون الروسي الإسرائيلي لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

هذا وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، قد قال في وقت سابق، عقب محادثة أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن لروسيا دورا مهما في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمنع إيران من تطوير السلاح النووي، وتحول دون ترسيخ وجود سلاح نووي في المنطقة.