رائدا فضاء من "ناسا" يتدربان في روسيا للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية على متن "سويوز"

أعلنت مصادر في صناعة الفضاء الروسية، اليوم الأربعاء، عن إعداد رائدي فضاء من وكالة "ناسا"، مارك واندي هاي وآن ماكلين، في مركز تدريب رواد الفضاء بالقرب من موسكو، للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية، في نيسان/أبريل المقبل، على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس -18".

موسكو - سبوتنيك. وذكر مصدران في صناعة الصواريخ والفضاء لوكالة "سبوتنيك"، أنه من "المقرر إطلاق "سويوز إم إس -18"، بواسطة الصاروخ الحامل "سويوز-2.1إيه"، من قاعدة بايكونور الفضائية في 9 أبريل المقبل. ويضم طاقم المركبة (رواد الفضاء) الروس، أوليغ نوفيتسكي وبيتر دوبروف وسيرغي كورساكوف".

إلى ذلك، في ديسمبر 2020، أفادت مصادر لـ "سبوتنيك" في الصناعة أن الولايات المتحدة، من خلال شركة "اكسيوم سبيس" الخاصة، يمكنها حجز مقعد على متن "سويوز إم إس -18"، لرحلة واندي هاي، إلى محطة الفضاء الدولية. وإذا تم إبرام العقد، فإن واندي هاي، سيحل محل كورساكوف، في الطاقم.

هذا وتحدثت وكالة "ناسا" اليوم الأربعاء، بأنها تدرس الحصول على مقعد على متن "سويوز إم إس -18"، لنقل رائد فضائها إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال مصدر الوكالة بأن "واندي هاي واحتياطيه ماكلين، يخضعان بالفعل للتدريب في مركز تدريب رواد الفضاء للرحلة على متن "سويوز إم إس -18".

وأكد مصدر آخر في الوكالة هذه المعلومات، مضيفاً بأن تدريب رواد الفضاء بدأ في كانون الثاني/يناير.

بالإضافة إلى ذلك، قال المتحدث الثالث، إن كلا الرائدين زارا مؤسسة "زفيزدا" للأبحاث والإنتاج، وهي مُصنِّع بدلات الفضاء والمقاعد لمركبة "سويوز" الفضائية. إذا كان لدى واندي هاي، بدلة طيران ومكان استحكام للمقعد، على اعتبار أنه كان احتياطياً لطاقم "سويوز" السابق، فإن بدلة الفضاء والاستضافة الخاصة بـ ماكلين، قيد الإنتاج الآن.