مصدر: "هيئة تحرير الشام" تعد أشخاصا لتنفيذ أعمال إرهابية في مدن روسية

أفاد مصدر في هيئات إنفاذ القانون بروسيا، اليوم الخميس، بأن إرهابيي "هيئة تحرير الشام" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) يعدون مسلحين لتنفيذ أعمال إجرامية في عدد من المدن الروسية خلال الفعاليات المكتظة بالمواطنين.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "حصلنا على معلومات مفادها أن قيادات تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، يوجهون مناصريهم لتنفيذ أعمال إجرامية خلال الفعاليات المكتظة بالمواطنين في عدد من المدن الروسية".

وتحقيقا لهذا الهدف تقوم قيادات جماعات "جيش محمد والأنصار" وجماعة "التوحيد والهجرة" وجماعة "أجناد القوقاز" (منظمات إرهابية محظورة في روسيا) وغيرها من التشكيلات الإرهابية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بتدريب مقاتلين من ذوي الثقة والخبرة عندها، من بينهم مقاتلون من أصل روسي أو تم تجنيدهم في الدول المجاورة لروسيا.