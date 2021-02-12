وزارة الطوارئ الروسية تكافح الكوليرا في دولة عربية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أنها جهزت مركزين ميدانيين لمكافحة الكوليرا في جيبوتي في عام 2020، وذلك كجزء من التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة في بيان "تم تجهيز مركزين ميدانيين لمكافحة الكوليرا في جيبوتي".

تجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، أثناء تنفيذ مشروع مشترك مع منظمة الصحة العالمية، تم تقديم المساعدة أيضًا إلى لبنان وقيرغيزستان وأرمينيا وأذربيجان وفلسطين.

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية، أن المجموعات الطبية التي تم إرسالها إلى هذه الدول وفرت العلاج لأكثر من 260 ألف مريض، وأجرت أكثر من 1500 عملية جراحية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم المساعدات الغذائية لعدد من البلدان. ومن المقرر أن تستمر الوزارة القيام بالأعمال الإنسانية هذا العام.