موسكو تعلق على تقارير "مقتل وأسر" عسكريين روس في أفريقيا الوسطى

علق السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، فلاديمير تيتورينكو، اليوم الثلاثاء، على التقارير المتداولة بشأن مقتل مدربين عسكريين روس هناك، واصفا إياها بالكذب والتضليل.

موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في معرض تعليق تيتورينكو لوكالة "سبوتنيك"، على تقارير زعمت مقتل عدد من المدربين العسكريين الروس وأسر عدد ممن وصفوا بأنهم "المرتزقة الروس".

وقال: "هذا تضليل من جانب الموقع المعارض "كوربو- نيوز" الممول من الخارج من قبل من لا يرغبون في رؤية تواديرو رئيسا لجمهورية أفريقيا الوسطى. السفارة نفت كل هذا، ولم يقع أي من المدربين في الأسر أو احتجازهم كرهائن، ولم يُقتل أي منهم".

في الوقت نفسه، أشار السفير الروسي إلى القضاء على العشرات من المتمردين والمسلحين. وختم بالقول: "هناك تحرير منظم للمناطق في جمهورية أفريقيا الوسطى، في وسط وشمال البلاد من قطاع الطرق. وتكبد المتمردون خسائر فادحة وانسحبوا إلى الحدود مع تشاد".

هذا وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، بأن عدة "مرتزقة روس" قتلوا في جمهورية أفريقيا الوسطى، واحتجز أحدهم كرهينة.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 27 من يناير/ كانون الثاني، عن سحب موسكو لمروحيات وزارة الدفاع الروسية من جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تم إرسالها خلال الانتخابات، مشيرة إلى بقاء 300 مدرب روسي بطلب من الحكومة هناك لتدريب الجيش المحلي.