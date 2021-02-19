الكرملين يرحب بهبوط جهاز البحث الأميركي على المريخ

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يرحب بهبوط جهاز البحث الأمريكي على سطح المريخ، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأشياء ملك للبشرية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، أي نجاح في استكشاف الفضاء الخارجي هو ملك للبشرية، ولا يمكننا إلا الترحيب به".

وأعلنت وكالة ناسا الأمريكي لعلوم وأبحاث الفضاء، اليوم الخميس، هبوط مسبارها المتجول "بيرسيفرانس" على سطح المريخ، وذلك بعد تجاوزه بنجاح مرحلة هبوط محفوفة بالمخاطر تعرف باسم "7 دقائق من الرعب".

وتعتبر العربة الجوالة "بيرسيفرانس" هي الخامسة فقط على الإطلاق التي تضع عجلاتها على المريخ، وتم إنجاز هذا المشروع لأول مرة في عام 1997 وكانت كل العربات أمريكية حتى الآن.

وتزن سيارة الدفع الرباعي "بيرسيفرانس" طنا، وهي مجهزة بذراع آلي طوله مترين، ولها 19 كاميرا وميكروفونات ومجموعة من الأدوات المتطورة للمساعدة في تحقيق أهدافها العلمية.

وتقوم مهمة العربة الجديدة، ولسنوات، على البحث عن البصمات الحيوية للميكروبات، التي ربما كانت موجودة هناك منذ مليارات السنين على المريخ، وقتما كانت الظروف أكثر دفئا ورطوبة مما هي عليه في الوقت الحالي.