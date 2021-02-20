توافد الدبلوماسيين الغربيين إلى محكمة موسكو لحضور جلسة محاكمة نافالني

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، عن وصول العديد من الدبلوماسيين الأجانب إلى محكمة موسكو لحضور جلسة محاكمة تتعلق بالمدون والمعارض ألكسي نافالني.

وذكر المراسل أن سفراء العديد من الدول الأوروبية حضروا إلى جلسة المحاكمة ومنهم دبلوماسيون من فنلندا والسويد وبولندا وليتوانيا.

ورصدت الوكالة السيارات التابعة للبعثات الدبلوماسية مركونة بالقرب من المحكمة المذكورة، وامتنع الدبلوماسيون عن التعليق خلال دخولهم المحكمة.

يذكر أن المعارض ألكسي نافالني سيحاكم اليوم في جلستين تحملان قضايا مختلفة.

وقضت محكمة سيمونوفسكي في موسكو، في الـ2 من شباط/ فبراير 2021، بسجن نافالني لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، تُحذف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام، وبذلك سيقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر.