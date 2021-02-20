إعلان تحذيري مهم بشأن اللقاح الروسي الثالث ضد فيروس كورونا

كشفت التعليمات الطبية المنشورة على علبة اللقاح الروسي " كوفيفاك" ضد فيروس كورونا المستجد أنه يمنع خلط محتوى الجرعة باللقاحات الأخرى وتناولها، وذلك بسبب نقص المعلومات بشأن المضاعفات الناتجة عن ذلك.

وذكرت التعليمات أنه "بسبب غياب الدراسات والاختبارات الإضافية بشأن عمليات الدمج بين لقاح " كوفيفاك" واللقاحات الأخرى يطلب عدم الخلط أو الدمج بين المحتويات للابتعاد عن المضاعفات السلبية المحتملة".

وأضافت التعليمات أنه لا توجد معلومات عن القابلية المحتملة لخلط اللقاحات.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، صباح اليوم السبت، تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك".

وقال موراشكو للصحفيين: "اتخذت وزارة الصحة الروسية قرارًا بتسجيل اللقاح الروسي الثالث للوقاية من فيروس كورونا "كوفيفاك" الذي طوره مركز تشوماكوف الفيدرالي للبحث والتطوير للمستحضرات المناعية وقطع مراحل التجارب السريرية وأظهر السلامة والفعالية".

وأضاف موراشكو قائلا: "هكذا يصبح لدينا ثلاثة لقاحات في ترسانتنا والتي نظرًا لخصائصها ستسمح لنا بالسيطرة الفعالة على العدوى وتوفير حماية موثوقة للمواطنين".

بدوره قال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل.