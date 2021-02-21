طبيب نمساوي: لقاح "سبوتنيك V" الروسي يشبه بندقية كلاشينكوف

صرح الطبيب المختص في مجال الأمراض المعدية في جامعة فيينا الطبية فلوريان ثالهامر، بأن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" دواء موثوق وفعال.

ونقلت صحيفة "كورنن تسايتونغ" النمساوية عن الطبيب قوله: "يشبه لقاح "سبوتنيك V" بندقية كلاشينكوف الروسية فهي بسيطة وموثوقة وفعالة. البيانات نشرت في مجلة محترمة رغم أن النشر كان متأخرا".

وأشار ثالهامر إلى أن استخدام نواقل فيروسية مختلفة في المكونين الأول والثاني للقاح يزيد من فعاليته.

في وقت سابق، قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف إن روسيا ترى دعمًا للقاح "سبوتنيك V" من قبل النمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

هذا وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

كما أعلن الرئيس بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، أن مركز "فيكتور" في مدينة نوفوسيبيرسك سجل اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا ويدعى "إيبي فاك كورونا".