أوكسفورد: بدء تجارب سريرية لدمج لقاحنا مع لقاح "سبوتنيك V" الروسي

ففي تصريحات لـ"قناة العربية" أكد أحمد سالمان، أستاذ علوم المناعة وأبحاث تطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد "بدء تجارب سريرية لدمج لقاحنا مع لقاح سبوتنيك الروسي".

أوكسفورد للعربية: بدء تجارب سريرية لدمج لقاحنا مع لقاح سبوتنيك الروسي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 20, 2021

وقال سالمان: إن اللقاحات المعتمدة تم تطويرها لمواجهة السلالات القديمة، مشيرا إلى أن فاعليتها تقل تدريجيا أمام السلالات الجديدة، حيث تظهر طفرات فيروس كورونا كل أسبوعين.

مطورو لقاح أوكسفورد للعربية: طفرات فيروس كورونا تظهر كل أسبوعين #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 20, 2021

وأوضح أن "اللقاحات تخفف من أعراض سلالات كورونا الجديدة وحالات الوفاة، وأكبر تحور لكورونا ظهر في سلالتي بريطانيا وجنوب أفريقيا".

مطورو لقاح أوكسفورد للعربية: أكبر تحور لكورونا ظهر في سلالتي بريطانيا وجنوب أفريقيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 20, 2021

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن "النسخة المتحورة التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، يعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية"، مشيرة إلى أنها "رُصدت في 23 دولة ومنطقة، حتى لحظة بيان المنظمة.

يشار إلى أن شركتي "فايزر" و"بيونتك" المنتجتين للقاح ضد فيروس كورونا قد أصدرتا أول أمس بيانا أكدتا فيه أن السلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا قد تقلل بشدة من فاعلية لقاحهما.

وبالرغم من أن دراسة معملية تشير إلى أن السلالة الجنوب أفريقية للفيروس التاجي قد تقلل من حماية الجسم المضاد من اللقاح الذي أنتجته الشركتان بمقدار الثلثين، إلا أن الدراسة وجدت أن اللقاح لا يزال قادرًا على تحييد الفيروس، ولا يوجد دليل حتى الآن من التجارب على الأشخاص على أن الفيروس المتحور يقلل من حماية اللقاح.