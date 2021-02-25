روسيا تسعى للمشاركة بنشاط في التحضير لحوار الطاقة للأمم المتحدة 2021

أعلن نائب الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، اليوم الخميس، أن بلاده تسعى للمشاركة بنشاط في التحضير لحوار حول الطاقة داخل المنظمة، والذي من المقرر عقده في أيلول/سبتمبر 2021.

موسكو - سبوتنيك. وقال تشوماكوف، خلال مؤتمر صحفي: "سيجري حوار حول الطاقة في أيلول/سبتمبر بموجب تفويض من الجمعية العامة. سيعقد على هامش فعاليات ستنظم على مستويات عالية، وبطبيعة الحال، ستتم مناقشة الدور المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة. ستكون روسيا مشاركًا نشطًا في التحضير لحوار الطاقة هذا".

وأشار إلى أنه "من المهم مناقشة، ليس فقط الانتقال إلى مصادر طاقة جديدة ومعايير استخدام مصادر الطاقة غير التقليدية، بل ومن المهم أيضًا، من وجهة نظر الأمم المتحدة ومن وجهة نظر سياسية، مناقشة الوصول للحصول على طاقة ميسورة التكلفة، لأن هذه القضية ملحة للغاية".

واختتم بالقول: "إن مشكلة الحصول على الطاقة بأسعار معقولة "معترف بها في أجندة 2030، أجندة التنمية المستدامة لتعزيز تنمية البلدان الفقيرة. من المهم أن نتذكر هنا أن حوالي ملياري شخص ليس لديهم حتى القدرة على الطهي بالغاز أو الكهرباء".