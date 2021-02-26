بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي القضايا الإقليمية

بحث الممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير السعودي عبد الرحمن الأحمد، القضايا الإقليمية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية اليوم: "جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الأولوية وتطرق الجانبان إلى قضايا الساعة الاقليمية مع التركيز على الوضع في اليمن ومنطقة الخليج العربي والتسوية العربية الإسرائيلية".

وتابع البيان: "خلال المحادثة، تمت مناقشة تطوير العلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات والأحداث الثنائية ذات الصلة".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، ناقش بوغدانوف، هاتفيا، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، الأوضاع في البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تمت باستفاضة مناقشة الوضع في ليبيا وحولها مع التركيز على الحاجة إلى تشكيل سلطات ليبية مشتركة فعالة في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها".