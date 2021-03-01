رئيسة الوكالة الروسية للطب الحيوي تعلن عن كشف 3500 طفرة لكورونا في البلاد

أعلنت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي، فيرونيكا سكفورتسوفا، اليوم الإثنين، عن كشف 3500 طفرة لفيروس كورونا المستجد في روسيا لدى المواطنين الروس.

موسكو - سبوتنيك. وقالت سكفورتسوفا خلال اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد عثرنا على 3500 طفرة لدى الروس".

وأضافت بقولها: "جميعهم في الواقع عبارة عن نيوكليوتيد واحد، محايد، ليس مهمًا لمسار الإصابة بفيروس كورونا.. باستثناء سبع طفرات، يتجاوز انتشارها 5٪ بين سكاننا. ... جميع لقاحاتنا من "سبوتنيك" واللقاح الذي تنتجه شركة فيكتور تعمل بشكل جيد".

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا.

وأعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا اليوم، تسجيل 11571 إصابة بـ"كوفيد –19" في روسيا ليصل الإجمالي 4257650 حالة.

وقال المقر في بيان له: "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 11571 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في في 84 إقليماً".

وتتوزع الإصابات بين الأقاليم على الشكل التالي: موسكو سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة - 2097 ومن ثم سان بطرسبرغ - 943 تليها مقاطعة ضواحي موسكو – 629".