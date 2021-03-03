طائرة مقاتلة روسية جديدة دون طيار تدخل الخدمة العسكرية

جدد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، دعوته إلى ضرورة توسع إنتاج الطائرات دون طيار أثناء زيارته إلى مصنع تابع لشركة "كرونشتادت" التي تتخصص بإنتاج الطائرات المسيرة في موسكو.

وقال مدير عام الشركة، سيرغي بوغاتيكوف، إن الشركة ستمد القوات المسلحة الروسية بـ7 منظومات طائرات مسيرة من طراز "إينوخوديتس" خلال عام 2021. وتضم كل منظومة 3 طائرات تستطيع أن تقوم بمهمة الاستطلاع ومهمة القتال على نحو سواء، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

الجدير بالذكر أن الطائرة التي صنعتها شركة "كرونشتادت" تلبية لطلب وزارة الدفاع حملت اسم "أوريون". إلا أن صُناعها غيروا اسمها إلى "إينوخوديتس"، معتبرين أن التسمية الابتدائية لا تعكس كون الطائرة الجديدة طائرة عسكرية.

ويبلغ طول طائرة "إينوخوديتس" 8 أمتار، وطول جناحها 16 مترا. ويبلغ وزنها 1000 كيلوغرام. ويمكن أن يبلغ وزن ما تحمله من المعدات أو الأسلحة 200 كيلوغرام. وتحمل الطائرة قنابل موجهة وغير موجهة وصواريخ موجهة. ويمكن أن تصل مدة طلعتها الجوية إلى 24 ساعة.

ويمكن أن تبلغ سرعة طائرة "إينوخوديتس" 200 كيلومتر في الساعة. ويمكنها أن تصعد إلى ارتفاع 7500 متر.

وتم خلال زيارة وزير الدفاع عرض منتجات أخرى لشركة "كرونشتادت" منها طائرة الرادار المسيرة "غيليوس".

وعرضت إدارة الشركة لوزير الدفاع نموذجا مصغرا من طائرة "غروم" المسيرة المقاتلة، وهي طائرة المستقبل القريب. ويبلغ مداها 700 كيلومتر. ويبلغ وزنها حوالي 7 أطنان.

وتستطيع أن تحمل 2000 كيلوغرام من القنابل والصواريخ. ويمكن أن تبلغ سرعتها 1000 كيلومتر في الساعة. ويمكن أن تحلق طائرة "غروم" على ارتفاع 12 ألف متر.