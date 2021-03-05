روسيا تسمح باستخدام لقاح "إيبي فاك كورونا" لكبار السن

ووفقا للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن، فقد نجح لقاح "إيبي فاك كورونا" في اجتياز التجارت السريرية المفتوحة بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الستين عاماً.

ونتيجة لنتائج التجارب التي أثبتت فعالية اللقاح للمرضى المسنين، تمت الموافقة على استخدامه للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وكانت التجارب قد بدأت في 11 كانون الأول / ديسمبر، وشارك فيها 150 متطوعا فوق سن الـ 60 عاما، و3000 متطوع فوق سن الـ 18. بينما أعلنت رئيسة الهيئة آنا بوبوفا، أن التجارب السريرية للقاح "إيبي فاك كورونا" للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما على وشك الانتهاء.

وقد سجل لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي في 14 تشرين الأول / أكتوبر ليصبح اللقاح الثاني بعد "سبوتنيك V".

ومن المفترض إنتاج 50 ألف جرعة من اللقاح بنهاية العام الجاري، بحيث تستخدم 5 آلاف جرعة منها للبحث، والباقي للجمهور، ومن المقرر إنتاج اللقاح بكميات كبيرة بدءا من مطلع العام القادم 2021.

وفي ديسمبر أرسلت وثائق لقاح "إيبي فاك كورونا" إلى منظمة الصحة العالمية.