طائرة "تو-214أوإن" تنفذ أول رحلة وتفحص تمويه النشآت العسكرية في القرم

صرح مصدر دبلوماسي عسكري لوكالة "سبوتينك" أن الطائرة تو-214أو إن قامت بأول رحلة بقدرة جديدة وفحصت تمويه المنشآت العسكرية على سواحل شبه جزيرة القرم وكراسنودار، واختبرت أيضًا قدرات نظام الدفاع الجوي في هذه المناطق.

وقال المصدر: "يوم الخميس، قامت إحدى طائرات المراقبة من طراز تو-214 أو إن، من مطار عسكري بالقرب من تاغانروغ ، برحلة للمراقبة والاستطلاع على طول سواحل إقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم. وكان هدفها الرئيسي التحقق من تمويه المنشآت العسكرية والوحدات والتشكيلات الموجودة هناك، بما في ذلك قواعد سيفاستوبول ونوفوروسيسك العسكرية – البحرية".

وأضاف أن "الطائرة اختبرت أيضًا قدرة نظام الدفاع الجوي الإقليمي على رصد الأهداف الجوية في وضع الموقع السلبي، كما نفذت عددًا من المهام الأخرى".

وأشار المصدر إلى أن الرحلة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، تضمنت تقييم فعالية معدات المراقبة الموجودة على متن الطائرة، أثناء أداء مهام لصالح القوات المسلحة.

وأضاف أن "تحليل نتائج العملية المعقدة سيجعل من الممكن اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى تحديث المعدات".

وأكد أن الرحلة تم إجراؤها بواسطة الطائرة الأولى من طراز تو-214 أو إن التي تم بناؤها في عام 2011. وعادت الطائرة إلى موسكو.