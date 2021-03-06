الكرملين حول إصابة مساعد الرئيس بكورونا: لم يلتقيا في الآونة الأخيرة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن إصابة أوريشكين لا تشكل تهديدًا على صحة الرئيس الروسي، وقال: "بوتين لم يلتق مساعده في الآونة الأخيرة وليس هناك حاجة لدخول الرئيس الحجر الصحي".

وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن تشخيص إصابة، مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، بفيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أصيب عدد من كبار المسؤولين في روسيا، على رأسهم رئيس الحكومة ميشوستين نفسه، بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

ولم يخضع الرئيس الروسي بوتين حتى الآن للتطعيم ضد كورونا.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، تسجيل 11022 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 4312181 إصابة، وتم تسجيل 441 حالات وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 88726 شخصا.