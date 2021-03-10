الخارجية الروسية تأمل في تسوية سريعة للوضع في أرمينيا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسي يأمل في تسوية سريعة للوضع في أرمينيا.

وقال رودنكو: "نحن نعتبر هذا شأنا داخليا لأرمينيا. نحن لا نتدخل في العمليات التي تجري هناك، ولا ننحاز إلى أي طرف.. نريد أن يعود الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت فهذا يصب في مصلحة الجميع".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الأرمينية، أن الرئيس أرمين سركسيان، طعن أمام إلى المحكمة الدستورية في قانون "الخدمة العسكرية ووضع العسكريين"، وذلك بسبب مبادرة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لإقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

واندلعت أزمة سياسية أخيرا في يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.

وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة، وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، صباح الخميس، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.

واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع. في غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.