زلزال بقوة 5 درجات يضرب سواحل جزيرة كامتشاتكا الروسية

ضرب زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة ، قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا ، في الشرق الأقصى الروسي.

فلاديفوستوك - سبوتنيك. وذكر فرع الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في شبه الجزيرة في بيان له أن "زلزالا بقوة 5 درجات وقع ليل اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي وكان مركزه قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، في الشرق الأقصى الروسي.

وأوضح أن "الزلزال وقع على عمق 43 كيلومترا وعلى بعد 99 كيلومترا من بلدة أست-كامتشاتسك" دون ورود تقارير حول إصابات أو أضرار جراء الزلزال" .

وفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة بالهزات.

يذكر أن شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.