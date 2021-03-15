روسيا... تطعيم ملحقين عسكريين أجانب وعائلاتهم بلقاح "سبوتنيك V"

كشف رئيس المديرية الرئيسية للتعاون العسكري الدولية، الجنرال ألكسندر كيشيموفسكي، اليوم الإثنين أنه تم تطعيم نحو 50 ملحقا عسكريا تابعين للسفارات الأجنبية، بالإضافة إلى عائلاتهم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

ونقلت قناة "زيفزدا" الروسية تصريحات كيشيموفسكي، الذي قال: "قرر الملحقون العسكريون من 50 دولة، وكذلك أفراد من عائلاتهم -الذين يبلغ عددهم حوالي 300 شخص- تلقي لقاح سبوتنيك V الروسي".

ولم يسمِّ المسؤول أسماء وجنسيات الدول التي شاركت بعمليات التلقيح وأبقى هذه المعلومات طي الكتمان.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية، سجلت "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس 2020، والذي طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحداً من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

وشهدت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا تناقصا كبيرا بعد أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.