وفد "حزب الله" يبحث مع وزير الخارجية الروسي كيفية تثبيت الاستقرار في المنطقة

صرح رئيس وفد "حزب الله" إلى روسيا، محمد رعد، أن لقاء الوفد مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صباح اليوم، كان وديا وصريحا، وأن موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية كان في سياق المحادثات التي جرت.

موسكو - سبوتنيك. وقال رعد في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "اللقاء كان لقاء بين أصدقاء، الأجواء كانت ودية وصريحة جدا وبحثنا في تطورات الأوضاع في المنطقة ولبنان وكيفية تثبيت الاستقرار في المنطقة والحيلولة دون استفراد أي قوة من خلال دعمها للإرهاب من أن تتحكم بمصير شعوب هذه المنطقة".

وردا على سؤال إن كان وفدهم قد بحث مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية مع وزير الخارجية الروسي قال رعد: "جئنا في السياق عليه".

وبخصوص إمداد روسيا، لبنان بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا أوضح رعد قائلا: "سنبحث هذا لاحقا".

ومن المتوقع أن تمتد الزيارة لثلاثة أيام. وكان رعد قد قام بآخر زيارة له إلى روسيا عام 2011.