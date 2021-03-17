إحباط هجوم إرهابي في روسيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أحد مناصري تنظيم "داعش"، والذي كان يعد لشن هجوم إرهابي، في جمهورية أديغيا الروسية.

إنه مواطن من آسيا الوسطى، اعترف بأنه كان على وشك إحداث انفجار في مركز تسوق.

عثروا في منزله على مكونات لقنبلة محلية الصنع وعلم "داعش"، بالإضافة إلى خريطة المواقع التي كان يريد تفجيرها.

وجد الخبراء في هاتفه "قدرًا كبيرًا من المحتوى الإرهابي"، بما في ذلك تعليمات مختلفة، وكان لديه وثائق هجرة مزورة.

وتم فتح قضية جنائية للتحضير لهجوم إرهابي.