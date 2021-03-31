النمسا: المفاوضات مع روسيا بشأن لقاح "سبوتنيك V" في مراحلها الأخيرة

أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات المكثفة مع الجانب الروسي بشأن شراء اللقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، سارت بشكل جيد، وأن الجانبين "في المراحل الأخيرة".

موسكو - سبوتنيك. وقال المستشار، خلال لقائه السفير الروسي لدى فيينا، دميتري لوبينسكي: "سارت المفاوضات المكثفة بشكل جيد، ونحن في الأمتار الأخيرة فيما يتعلق بحيازة "سبوتنيك V".

كما أكد سيباستيان، في وقت سابق، موافقة بلاده على إنتاج اللقاح الروسي داخل النمسا، بعد تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، واستعداده للتطعيم بلقاح "سبوتنيك V".

وانتقد المستشار النمساوي البيروقراطية والعمل البطيء لوكالة الأدوية الأوروبية، التي تدرس حاليا إمكانية تسجيل اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

وتمت الموافقة على استخدام لقاح"سبوتنيك V" في 58 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة؛ ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصلت عليها الجهات المنظمة الحكومية.