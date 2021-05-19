ريابكوف: التسوية في الشرق الأوسط على طاولة مباحثات لافروف وبلينكن

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موضوع التسوية في الشرق الأوسط سيكون أحد الموضوعات الرئيسية في اجتماع اليوم بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن على اتصال بممثلهم الخاص للتسوية في الشرق الأوسط، وبشكل مكثف للغاية، بالإضافة إلى ذلك، مناقشات تجري على مستويات أخرى. وهذا الموضوع من بين الموضوعات الرئيسية اليوم للاجتماع بين لافروف وبلينكن".

وأضاف ريابكوف أن لقاء سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سيسمح بحل مسائل المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة اختصارا بـ "الاتفاق النووي الإيران، قائلا: "الوضع في المفاوضات في فيينا متحرك الآن من ناحية، ومن ناحية أخرى، ليس واضحا متى وكيف سيكون من الممكن إكمال العمل على مسودة الوثائق النهائية، الآن هناك سلسلة كاملة من المعالم المهمة، التي يجب تجاوزها دون إحداث أضرار ودون خسارة عملية التفاوض نفسها. اجتماع وزيرنا (لافروف) مع وزير الخارجية الأمريكي (بلينكن)، سيسمح بلا شك، بحل هذه المسألة بشكل أساسي".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن محادثات فيينا تشمل أيضا جميع جوانب عودة إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف ريابكوف: "لقد كنا وما زلنا نؤيد مزامنة هذه الخطوات، على الرغم من أننا نعلم، على سبيل المثال، أن الجانب الإيراني يعتبر أنه من الضروري والمهم للولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات دفعة واحدة، وفي الوقت نفسه".

وبخصوص القمة الروسية – الأمريكية المزمعة، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن أمل بلاده في أن يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن قمة الرئيسين جو بايدن، وفلاديمير بوتين، في المستقبل القريب.

وقال في هذا الصدد: "ما يعيقنا الآن، هو عدم اكتمال تحليلنا لكيفية ارتباط تصريحات الولايات المتحدة بأفعالها العملية، وهذا هو العائق الوحيد. لكنني أعتقد أننا سننهي هذه التحليلات في المستقبل القريب، وربما يتم التوصل إلى بعض الاتفاقات، وسيتم إصدار إعلان رسمي بشأنها".

ويلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك.

واقترح الرئيس الأمريكي، في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، منتصف الشهر الماضي، أن يعقد لقاء شخصي (بينهما) في دولة ثالثة، وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بايدن اقترح أن يلتقي مع بوتين في الأسابيع المقبلة.

وتستضيف العاصمة النمساوية اجتماعات دورية للجنة المتخصصة بالاتفاق النووي الإيراني، وتم إنشاء ثلاث مجموعات خبراء، تبحث اثنتان منها رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والخطوات الملموسة التي يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل، أما مهمة فريق الخبراء الثالث فتتمثل في الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات.