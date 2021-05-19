مسؤول روسي يعلق على الجولة المقبلة من المفاوضات حول النووي الإيراني

أعرب المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن أمله في أن تكون الجولة الخامسة القادمة من المفاوضات بشأن استئناف الاتفاق النووي الإيراني هي الأخيرة.

فيينا - سبوتنيك. وكتب تغريدة: "انتهت الجولة الرابعة من المحادثات في فيينا. لاحظ المشاركون في خطة العمل المشتركة الشاملة في اجتماعهم اليوم أنه تم إحراز تقدم "جيد" أو "هام" وأن الاتفاق في متناول اليد".

وأضاف: "وستستأنف اللجنة المشتركة عملها مطلع الأسبوع المقبل. نأمل أن تكون الجولة الخامسة نهائية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن حكومته تواصل محادثات فيينا مع أطراف الاتفاق النووي، حرصا على مصالح الشعب الإيراني وسعيا لرفع الحظر الظالم عنه.

وكان روحاني أكد أن الأمريكيين والأوروبيين يدركون أنه "لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات"، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن إيران خلال مباحثات فيينا. وقال خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة الصحة، مؤخرا، إن "الأمريكيين والأوروبيين يدركون أنه لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي".

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/ أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.