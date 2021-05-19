روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار للشعب الإيراني

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن حكومته تواصل محادثات فيينا مع أطراف الاتفاق النووي، حرصا على مصالح الشعب الإيراني وسعيا لرفع الحظر الظالم عنه.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation ظريف يصف ترامب بـ"مهرج" ويطلب من بايدن اتخاذ قرار

وأوضح روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن حكومته وطوال ثماني سنوات من عمرها لم تدخل في مفاوضات إلاَ وخرجت منها منتصرة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وعاهد روحاني الشعب الإيراني على أن نهاية محادثات فيينا ستكون انتصار الشعب الإيراني، مشيرا إلى إنجاز خطوات كبيرة في هذا اليوم بالذات.

وكان روحاني أكد أن الأمريكيين والأوروبيين يدركون أنه "لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات"، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن إيران خلال مباحثات فيينا. وقال خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة الصحة، مؤخرا، إن "الأمريكيين والأوروبيين يدركون أنه لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي".

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/ أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.