بوتين: كلما ازدادت قوة روسيا كلما كثرت الأسباب للحد من تطورها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه بمجرد أن تصبح روسيا دولة أقوى، تكثر الأسباب للحد من تطورها.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال جلسة عقدتها لجنة "بوبيدا"- [النصر] التنظيمية: "ذات الشيء يحدث ويتكرر على مدى الزمن بمجرد أن تصبح روسيا أقوى ، تظهر على الفور الأسباب للحد من تطورها، وكما قال أحد أباطرتنا " الجميع يخاف من ضخامة بلدنا ".

وأضاف بوتين "بغض النظر عما نفعله، وبغض النظر عن الطريقة التي نحاول بها إرضاء نزوات أولئك الذين يحاولون كبح جماحنا، إلا أن تقدمنا سيستمر، لأن العديد من خصومنا، كما سنسميهم لا يحتاجون ببساطة إلى دولة مثل روسيا. لكن أنا وأنتم بحاجة إليها، وشعبنا مواطني روسيا الاتحادية بحاجة إليها".

وأكد الرئيس الروسي "سنبذل قصارى جهدنا ليس للحماية، ولكن أيضًا للتعزيز والتقوية... من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي. يجب أن نفعل كل شيء دون شك للحفاظ على ذكرى ما حدث في السنوات السابقة، ذكرى هؤلاء من دافع عن وطننا".